Ragusa, la chiesa di San Giacomo apostolo resta aperta per fedeli e turisti durante il fine settimana

L'edificio di culto è ritornato disponibile anche per la celebrazione dei matrimoni

La chiesa di San Giacomo apostolo, all’interno del Giardino ibleo a Ragusa, resterà aperta per le preghiere dei fedeli, ma anche per la fruizione di turisti e visitatori, durante questo fine settimana, da venerdì a domenica, dalle 10 alle 13 la mattina e dalle 15,30 alle 19,30 il pomeriggio. Come tutti i venerdì, poi, anche domani, è in programma una funzione religiosa a partire dalle 19. L’arciconfraternita di San Giacomo apostolo, che si occupa della cura della chiesa, invita i fedeli a partecipare numerosi. Allo stesso tempo, viene ricordato che l’edificio di culto è ritornato disponibile per la celebrazione dei matrimoni. A questo fine, per ulteriori chiarimenti, è possibile contattare i componenti dell’arciconfraternita.

