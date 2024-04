Ragusa, la chiesa di San Giacomo apostolo riavvia la tradizione della santa messa ogni primo venerdì del mese

Società

L'edificio di culto rimane aperto per la fruizione turistica anche nel corso di questo fine settimana

Dopo il periodo pasquale, riprende nella chiesa di San Giacomo apostolo, riaperta al culto nello scorso febbraio, la tradizione della santa messa in programma i primi venerdì di ogni mese. L’appuntamento di aprile è in programma domani, giorno 5, a partire dalle 18. A presiedere la funzione sarà l’assistente spirituale della confraternita di San Giacomo apostolo, il sacerdote Paolo La Terra, che è stato nominato con decreto del vescovo, mons. Giuseppe La Placa.