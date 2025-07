Ragusa, la Cna territoriale a confronto con il soprintendente De Marco

Economia

In primo piano l'utilizzo come materiale inerte dei massi di roccia erranti

La sede della Sovrintendenza di Ragusa ha ospitato l’incontro tra il sovrintendente ai Beni culturali di Ragusa, Antonino De Marco, e la Cna. L’associazione di categoria era rappresentata dal neopresidente territoriale di Ragusa, Giampaolo Roccuzzo, dal segretario territoriale, Carmelo Caccamo, e dal responsabile di Cna Edilizia Giorgio Stracquadanio. L’incontro, richiesto dall’associazione di categoria, ha affrontato il tema dell’utilizzo come materiale inerte dei massi di roccia erranti e dei massi che emergono dopo la sistemazione e/o la pulizia del suolo agricolo nell’area dell’Altipiano ibleo (regolite). E’ stato fatto notare al sovrintendente che questi detriti naturali, oltre a occupare diverse porzioni di terreno agricolo che, ovviamente, non può essere utilizzato per le pratiche colturali, presentano ottime caratteristiche fisiche e meccaniche e quindi possono essere usati come sottoprodotti in edilizia. In questo modo, cioè con lo spietramento del terreno tramite la rimozione di questi massi, si può avere materia prima senza modificare le caratteristiche del suolo, del paesaggio e più complessivamente dell’orografia dell’area iblea (nella foto da sinistra Caccamo, Roccuzzo, De Marco e Stracquadanio).