Ragusa, la Cna territoriale: “Abrogazione Decontribuzione Sud penalizzerà le imprese iblee”

Economia

I numeri del Centro studi: "La misura ha influito in modo rilevante ad abbassare il tasso di disoccupazione"

Il Centro studi della Cna territoriale di Ragusa evidenzia come, con l’abrogazione della misura Decontribuzione Sud a favore delle imprese private che operano nel Mezzogiorno, attraverso il comma 1 dell’art. 72 del Ddl di Bilancio 2025, saranno numerose le aziende penalizzate anche nell’area iblea. Vale la pena di ricordare che l’agevolazione consiste in un esonero parziale dei contributi sociali dovuti dai datori di lavoro per i rapporti di lavoro esistenti.