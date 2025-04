Ragusa, la commissione Antimafia Ars in prefettura: “La provincia al centro di interessi criminali internazionali”

Attualità

L'analisi del presidente Cracolici: "Preoccupante silenzio sulle denunce delle estorsioni"

Una provincia al centro di interessi criminali internazionali dove si registra un preoccupante silenzio sulle denunce delle estorsioni: è quanto emerso dall’audizione della Commissione regionale antimafia nella sua tappa alla prefettura di Ragusa per il secondo giro di mappatura sullo stato della criminalità organizzata in Sicilia. “La provincia di Ragusa è crocevia di interessi della criminalità internazionale, al contrario di quanti l’hanno definita spesso una provincia ‘babba, quasi immune dagli interessi mafiosi», sostiene il presidente della commissione, Antonello Cracolici.

«Direi piuttosto – aggiunge – che si tratta di una ‘babba internazionale’ – ha detto il presidente della commissione, Antonello Cracolici – qui e nella fascia trasformata c’è una presenza storica consolidata delle famiglie della stidda e di cosa nostra che nel tempo sono diventati la stessa cosa, con interessi che, dal traffico di stupefacenti al riciclaggio, si incrociano non solo con quelli delle famiglie catanesi e nissene, ma anche con la criminalità del Nordafrica e con l’isola di Malta. Inoltre, le attività delle forze dell’ordine hanno dimostrato un approvvigionamento di droga che proviene anche da rapporti diretti con la ‘ndrangheta calabrese. Ma il dato più preoccupante è l’assoluta assenza di denunce, con un’acquiescenza talmente elevata da rendere i soggetti estorti disponibili a subire denunce di favoreggiamento, e questo malgrado le evidenze investigative».