Ragusa, la compagnia Godot fa registrare un altro sold out

Spettacoli

Un successo "Il malato immaginario" che sarà replicato tutte le sere al castello di Donnafugata sino a domenica 4 agosto

Grandissimo successo e tutto esaurito per una messinscena integrale esilarante e piena di ritmo! Ieri “Il malato immaginario” di Molière ha conquistato il numeroso pubblico di tutte le età che, sotto il cielo stellato nel parco del Castello di Donnafugata, si è lasciato accompagnare dalla Compagnia G.o.D.o.T. di Ragusa alla scoperta dei timori e delle ipocondrie del protagonista Argante, interpretato da un favoloso Vittorio Bonaccorso, delle premure della serva Tonina, personaggio molto comico interpretato da Federica Bisegna che con le sue “invenzioni” ha cercato di aiutare il suo signore, ma anche delle strane cure proposte da eccentrici medici e farmacisti, e di tutti gli altri esilaranti personaggi che hanno calcato il suggestivo palco verticale, interpretati dai bravissimi attori Alessio Barone, Benedetta D’Amato, Alessandra Lelii, Angelo Lo Destro, Lorenzo Pluchino, dalla piccola Maria Flavia Pitarresi, e da Stefano De Santis, nuova presenza nella compagnia teatrale ragusana, attore romano molto versatile. Uno spettacolo frizzante e divertentissimo che animerà la splendida scalinata del parco del Castello di Donnafugata fino a domenica 4 agosto, alle ore 21.00. Lo spettacolo sta riscuotendo molto successo, è quindi consigliabile prenotare in anticipo il proprio biglietto.

“Il malato immaginario” di Molière è un’opera raffinata che sottilmente schernisce e critica la classe medica e la borghesia francese del XVII secolo e che si offre ancora oggi come attuale denuncia alla società e specchio dei vizi del genere umano. Perfette le visioni e le scelte sceniche del regista Vittorio Bonaccorso; applauditissimi tutti i personaggi in scena che con brio hanno calcato l’originale palcoscenico verticale; coinvolgenti le scelte musicali di Bonaccorso con l’elaborazione delle parti cantate a cura di Alessio Barone; sempre eccezionali e accurati i costumi realizzati da Federica Bisegna. “Siamo molto felici del successo di questa rappresentazione – commentano Federica Bisegna e Vittorio Bonaccorso, direttori artistici della compagnia teatrale – È stato magico riproporre nella splendida location del Castello di Donnafugata questa opera, divertente e al contempo tragica. Vi aspettiamo per le prossime repliche”. Collaborazione alla fonica Mattia Zecchin.

La stagione si concluderà con “Lisistrata” di Aristofane in scena nei giorni dal 21 al 25 agosto.