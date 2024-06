Ragusa, la compagnia Godot porta in scena il Pinocchio di Collodi

Spettacoli

Appuntamento già da stasera alla Maison Godot alle 20,30. Replica prevista per domani allo stesso orario, sabato alle 19,30 e domenica alle 18,30

Ancora tante emozioni con la Compagnia Godot di Ragusa diretta da Federica Bisegna e Vittorio Bonaccorso, che nei giorni scorsi ha portato in scena lo spettacolo di fine corso dei gruppi di laboratorio teatrale baby e junior. “Les folies du chef Francois. Ricette pazze” di Federica Bisegna, a cura di Benedetta D’Amato con la collaborazione di Alessandra Lelii e la supervisione di Vittorio Bonaccorso, ha visto sul palco Carlotta Armenia, Andrea Chessari, Marta Chessari, Leonardo Cilia, Emanuele Di Maria, Amelia Gurrieri, Emili Mankoli, Sara Mirabella, Aida Munda, Anna Nobile, Marta Falvia Pitarresi e Althea Ruta. Piccoli attori in erba che hanno dimostrato tutta la loro bravura e giocosa serietà professionale. Il corso teatrale junior, sviluppato durante l’intero anno all’interno della scuola di teatro, è stato vissuto con tanto entusiasmo dai giovani allievi che hanno partecipato con costanza, vivendo momenti di divertimento e svago, apprendendo la capacità di affrontare con creatività piccole sfide e acquisendo tecniche che potranno usare in ogni ambito.