Ragusa, la compagnia Godot porta in scena la nuova produzione “Danza macabra” di Strindberg

Spettacoli

Il debutto è previsto il 31 gennaio alla Maison Godot e sarà rappresentata in tutti i fine settimana di febbraio

La Compagnia G.o.D.o.T. di Ragusa porta in scena la nuova produzione “Danza macabra” di August Strindberg, un capolavoro del teatro moderno che indaga le profondità dell’animo umano e delle relazioni, in particolare di come il matrimonio possa trasformarsi in un inferno coniugale. Debutterà il prossimo 31 gennaio alla Maison GoDoT, e verrà rappresentata in tutti i fine settimana di febbraio (venerdì alle ore 20.30, sabato alle ore 19.30 e domenica alle ore 18.00). Questa nuova produzione, tragicommedia in due atti, riprende una delle opere più intense e simboliche del drammaturgo svedese, ed esprime una profonda metafora della vita e dello stare al mondo. La G.o.D.o.T. non è nuova a sfide di tale calibro.