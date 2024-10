Ragusa, la compagnia Godot presenta la nuova stagione della rassegna Palchi Diversi

Spettacoli

Sabato e domenica la conferenza spettacolo per presentare il ricco cartellone del 2024-2025

La compagnia G.o.D.o.T. di Ragusa si appresta a tornare in scena con la 19esima edizione della rassegna “Palchi Diversi”. Anche quest’anno l’avvio ufficiale sarà preceduto da una “Conferenza spettacolo” in doppia replica, a ingresso gratuito con prenotazione, che si terrà presso la suggestiva Maison GoDoT, in via Carducci 265-273 a Ragusa. Sabato 19 ottobre alle ore 20.30, e domenica 20 ottobre alle ore 18.00, i direttori artistici Federica Bisegna e Vittorio Bonaccorso presenteranno, insieme agli attori della compagnia, il ricco cartellone della nuova stagione. Durante l’evento, oltre ad avere un’anticipazione sui temi e sugli autori scelti per questa edizione, verrà omaggiata la figura di Franz Kafka, del quale quest’anno ricorre il centenario della morte. Spazio anche alla satira, a tanta musica e al buon umore, per un assaggio di stagione che come sempre saprà coinvolgere e conquistare gli spettatori.