Ragusa, la compagnia Godot propone “Cavalleria rusticana” sulla scalinata di San Giorgio

Un’apertura intensa e carica di suggestioni quella scelta dalla Compagnia G.o.D.o.T., diretta da Federica Bisegna e Vittorio Bonaccorso, per dare il via al progetto “Teatro per Tutti”, sostenuto dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa. Sabato 28 e domenica 29 giugno, alle 21, la monumentale scalinata del Duomo di San Giorgio a Ragusa Ibla si trasformerà in un palcoscenico verticale, accogliendo la rappresentazione gratuita di “Cavalleria Rusticana”, capolavoro verista di Giovanni Verga. L’opera, che si apre e si chiude nel giorno di Pasqua, simbolo di rinascita nella tradizione cristiana, in Verga si rovescia nel compiersi tragico del destino. Ambientata proprio davanti a una chiesa, la scelta del Duomo di San Giorgio si carica così di una forte valenza simbolica: non solo cornice scenografica d’eccezione, ma vero e proprio spazio narrativo, luogo sacro e teatro del destino umano.

“Abbiamo scelto di trasformare ancora una volta una scalinata in palcoscenico – spiegano i direttori artistici Federica Bisegna e Vittorio Bonaccorso – una modalità che ci rappresenta, già adottata per la nostra stagione estiva al Castello di Donnafugata. Cavalleria Rusticana è un omaggio alla nostra terra, alla sua cultura e alle sue contraddizioni. Portarla davanti al Duomo significa restituirle la sua dimensione più autentica, nel cuore di una comunità che vive di storia, arte e passione. Teatro per Tutti è il nostro modo di omaggiare il pubblico per quasi trent’anni di ascolto, calore e partecipazione. E lo facciamo con uno dei testi più forti della nostra letteratura, in un luogo che è di tutti. Ringraziamo il Libero Consorzio Comunale di Ragusa per il supporto al nostro progetto”.

Scritta nel 1880 e inclusa nella raccolta “Vita dei campi”, l’opera di Verga è un dramma asciutto e implacabile. Nessuna redenzione, ma l’inevitabile scorrere di passioni, codici d’onore e leggi non scritte. I personaggi sono archetipi sociali: Turiddu, dominato dall’orgoglio e dalla gelosia; Santuzza, simbolo della donna esclusa e abbandonata; Lola, seduttrice priva di remore; Alfio, giustiziere del proprio onore. Figure tragiche immerse in un contesto rurale regolato da valori assoluti, spietati e inviolabili. La regia di Vittorio Bonaccorso valorizzerà questi elementi con una messa in scena essenziale, tesa e carica di pathos, arricchita da una rielaborazione musicale da parte di Alessio Barone al pianoforte, Ida Logatto al sax contralto e Simone Andreani al violoncello, delle celebri composizioni di Pietro Mascagni, che nel 1890 rese immortale la novella trasformandola in uno dei capisaldi del melodramma italiano. In scena: Federica Bisegna, Vittorio Bonaccorso, Rossella Colucci, Benedetta D’Amato, Alessandra Lelii, Cristiano Marzio Penna, Lorenzo Pluchino, Maria Grazia Tavano, con Stefano Bottone, Ginevra Cilia, Erviola Jaupi, Emili Mankolli, Maria Flavia Pitarresi e le piccole Aida Munda e Amelia Gurrieri. Collaborazione tecnica di Mattia Zecchin. Costumi a cura di Federica Bisegna.