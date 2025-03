Ragusa, la compagnia teatrale “I superstiti” porta in scena “La Scuola delle mogli”

Spettacoli

L'appuntamento a partire dalle 18,30 al teatro Leader di via Ettore Fieramosca

Si chiama “La Scuola delle mogli” il nuovo lavoro teatrale della compagnia “I superstiti” che sarà portato in scena domenica 9 marzo, alle 18,30, al nuovo teatro Leader di via Ettore Fieramosca 161 a Ragusa. A curare l’adattamento e la regia dell’opera scritta da Moliere è Carlo Nobile che interpreterà uno dei protagonisti assieme al resto del cast composto da Angelo Iacono, Elvira Baglieri, Tina Licitra, Pina Ganci, Gianni Canzonieri, Domenico Puccia, Pippo Antoci e Graziella Frasca. Il costo del biglietto è 10 euro. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il 335.5705535. “La Scuola delle mogli” è stata rappresentata per la prima volta nel 1662, il 26 dicembre, ed è ritenuta in parte autobiografica. Il tema della commedia, ancora oggi molto attuale, è il contrasto tra la gelosia e la ragione.