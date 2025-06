Ragusa, la consigliera Caruso a muso duro: “L’azione dell’assessore Massari appare impercettibile”

Attualità

Dure critiche all'indirizzo del componente dell'esecutivo cittadino

“L’intervento del collega Mauro in aula, seguito dal comunicato inviato alla stampa, restituisce con lucidità e coraggio l’immagine di una situazione che solleva legittime perplessità. A oltre due anni dall’assegnazione della delega alle Attività produttive, l’azione dell’assessore Massari appare impercettibile, teorica, per molti versi non al passo coi tempi”. Lo dice la consigliera comunale di Ragusa, Rossana Caruso (nella foto), che interviene sulla questione.