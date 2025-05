Ragusa, la consigliera Caruso: “Rete viaria con troppi problemi a San Giacomo”

Attualità

Numerose e preoccupate le segnalazioni dei residenti. Presentata una interrogazione

La consigliera comunale Rossana Caruso ha presentato in queste ore un’interrogazione rivolta al sindaco Peppe Cassì e all’assessore ai Lavori pubblici e alle Contrade, Gianni Giuffrida, per chiedere chiarimenti urgenti in merito alla gestione dei lavori stradali nella zona di San Giacomo, dove la popolazione segnala da tempo forti disagi legati alle condizioni della viabilità alternativa. In particolare, via della Fontana – strada secondaria utilizzata come deviazione durante i lavori sull’ex Sp 53 (via della Torre) – versa in condizioni critiche, con buche, tratti sconnessi e segnaletica inadeguata, mettendo a rischio la sicurezza di chi la percorre quotidianamente.