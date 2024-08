Ragusa, la Corte dei conti: “Sistema di controllo degli atti inefficace”

Politica

A rilevarlo i consiglieri Zagami, Caruso e Bennardo: "Una deliberazione che fa sorgere qualche dubbio in un momento in cui si chiede trasparenza su alcuni atti adottati dall'ente"

“La Corte dei conti, con deliberazione n. 217 del 2024, ha formulato alcune analisi circa il sistema di controllo di regolarità amministrativa e contabile del nostro ente, rilevando diverse criticità sul sistema di controllo considerato inefficace. Un sistema che tuttavia dovrebbe essere concepito per salvaguardare l’integrità e la trasparenza dell’ente”.

Lo affermano i consiglieri comunali Federico Bennardo, Rossana Caruso e Sebastiano Zagami (nella foto da sinistra Zagami, Caruso e Bennardo) i quali sottolineano: “Nella fattispecie, il sistema di controllo degli atti a campione è stato considerato insufficiente proponendo all’ente stesso di implementare il numero di atti da prendere in considerazione per sottoporli a verifica, considerato, si legge, il “ridottissimo numero di atti controllati a fronte di quelli adottati”. In un momento preciso in cui si chiede maggiore chiarezza e trasparenza su alcuni atti adottati dall’ente, questa deliberazione fa sicuramente sorgere qualche dubbio. Perplessità acuite, inoltre, dal fatto che dalla stessa deliberazione si pregava il presidente del consesso di inoltrare i rilievi ai singoli consiglieri. Da oltre 1 mese, tuttavia, nulla è pervenuto”.

