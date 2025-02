Ragusa, la denuncia: “Immondizia a bizzeffe nelle zone di Magazzè e Scalonazzo”

Attualità

RiM ne chiede la rimozione immediata

“Alcuni operatori di strutture ricettive nelle zone di Magazzè e Scalonazzo mi hanno denunciato la presenza di rifiuti in prossimità dei siti in questione. Un problema che, purtroppo, riguarda molte aree periferiche del nostro territorio comunale e che, però, in questo caso, assume ancora maggiore valenza perché siamo in presenza di zone in cui, in quasi tutti i periodi dell’anno, transitano visitatori che, naturalmente, fanno i conti con un panorama contrassegnato da spazzatura di ogni tipo che compromette la bellezza dei luoghi circostanti”.