Ragusa, la diga di Santa Rosalia ai minimi storici

Atualità

Una situazione sempre più critica per la mancanza di piogge

E’ una situazione che si aggrava sempre di più. La mancanza di piogge sta riducendo drasticamente la quantità d’acqua delle dighe siciliane ed in particolare della diga di Santa Rosalia. Il grafico dell’Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia è di una evidenza quasi drammatica. La linea marrone, che è quella relativa al 2024-2025, parte già dalla metà esatta rispetto alla quantità d’acqua dell’anno precedente, che era di 16 milioni di metri cubi, che poi è andata via via sempre più a diminuire.Quest’anno si parte già da 8 (nel 2019-2020 la quantità d’acqua era di 20 milioni di metri cubi, appena 1 milione di metri cubi sotto la capienza consentita dell’invaso, che è di 21).