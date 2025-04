Ragusa, la domenica delle Palme e il rito del Quarantore nella città antica di Ibla

Società

Ecco il programma degli affascinanti appuntamenti religiosi previsti per il 13 aprile

La Domenica delle palme dà il via, il 13 aprile, alla Settimana santa a Ragusa. Alle 9, nella chiesa di San Giuseppe (Benedettine), nella città antica, ci sarà la prima santa messa della giornata. Poi, il parroco della chiesa Madre di San Giorgio, il sacerdote Giuseppe Antoci, nella splendida cornice del sagrato antistante la chiesa di San Giacomo apostolo, all’interno del Giardino ibleo, a partire dalle 10,30, benedirà palme e ramoscelli d’ulivo portati dai fedeli e che gli stessi poi condurranno a casa quale simbolo di pace. Una cerimonia che, come sempre, si annuncia molto partecipata con la presenza dei gruppi scout. Padre Antoci, con il piviale cerimoniale, metterà in rilievo come l’evento rappresentato dalla Domenica delle Palme ci introduce alla Passione ma, allo stesso tempo, ci proietta verso la Resurrezione. Subito dopo la benedizione, i fedeli, in processione, procederanno dal Giardino ibleo per le vie principali della città antica, sino ad arrivare al Duomo di San Giorgio. Qui, alle 11, si terrà la celebrazione eucaristica caratterizzata dal ricordo del trionfale ingresso di Gesù a Gerusalemme, osannato dalla folla che lo salutava agitando rami di palma. I riti della Settimana santa, a Ibla, assumono una speciale connotazione, nell’ambito della celebrazione delle Quarantore di adorazione del Santissimo Sacramento per ricordare il periodo durante cui Gesù rimase nel Sepolcro.