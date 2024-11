Ragusa, la facciata di palazzo dell’Aquila s’illuminerà di rosso il 25 novembre

Attualità

L'iniziativa in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne

Il 25 novembre, “Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne” la facciata di Palazzo dell’Aquila sarà illuminata di rosso. Il sindaco Peppe Cassì ha accolto, infatti, la richiesta della presidente della Consulta Femminile di Ragusa, Gianna Miceli, che si è fatta promotrice in città dell’iniziativa che la Rete regionale delle Consulte Femminili Comunali di numerosi comuni della Regione Siciliana sta ponendo in essere su gran parte del territorio dell’isola.

L’iniziativa, rimarcando lo spirito della “Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, intende sottolineare l’importanza dell’iniziativa nella sensibilizzazione dell’opinione pubblica su un problema che ha assunto ormai il carattere di una vera e propria emergenza.