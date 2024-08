Ragusa, la festa del patrono San Giovanni e la traslazione della reliquia del braccio

Attualità

Domani sarà portata nella chiesa di San Giovanni Maria Vianney, mercoledì alla Sacra Famiglia

Apertura dei festeggiamenti con il festoso scampanio in onore del patrono principale della città e della diocesi di Ragusa, San Giovanni Battista, oggi alle 18 in Cattedrale. Dopo la santa messa delle 19 che sarà presieduta dal parroco, il canonico sacerdote Giuseppe Burrafato, ci sarà la consegna della maglietta ai nuovi portatori del fercolo di San Giovanni. Alle 20 l’apertura della nicchia e la traslazione del simulacro del patrono San Giovanni Battista nel braccio sinistro del transetto della Cattedrale, per la venerazione dei fedeli. Domani, martedì 20 agosto, alle 9 la reliquia del braccio di San Giovanni sarà traslata nella parrocchia di San Giovanni Maria Vianney. Seguirà un momento di preghiera con gli anziani della residenza Villa Teresa che si trova nel quartiere della parrocchia. Alle 19 la celebrazione eucaristica che sarà presieduta da don Giovanni Filesi.