Ragusa, la festa del Preziosissimo sangue e il torneo misto di calcio balilla umano

Ragusa

Numerose le squadre che si sono iscritte a un appuntamento ormai diventato un must

In attesa, questa sera, dell’accensione delle luminarie artistiche installate dalla ditta Novarlux luminarie di Giuseppe Da Campo di Novara di Sicilia, in provincia di Messina, che daranno il senso della festa, ci si prepara per gli altri appuntamenti del programma previsti per domani, giornata in cui, tra l’altro, si fa memoria dell’apostolo San Barnaba. Le giornate dedicate alla festa del Preziosissimo sangue di Nostro Signore Gesù Cristo, a Ragusa, sono dunque pronte a mettere in evidenza il proprio percorso così come è stato prefigurato dal parroco, il sacerdote Giuseppe Russelli, in uno ai componenti del comitato che si adoperano per attivare momenti di aggregazione che possano essere il più possibile coinvolgenti. In particolare, alle 18,20 ci sarà la recita del Rosario e le litanie al Preziosissimo sangue, alle 19 la santa messa.