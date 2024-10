Ragusa, la festa della Madonna del Rosario è anche carità verso gli anziani e i malati

Società

La visita nelle case del quartiere di chi ha bisogno da parte del parroco e dei componenti del comitato

La festa della Madonna del Rosario è anche carità verso gli anziani e i malati. In questo senso è da leggersi la visita ai malati della parrocchia che, con la guida del parroco, il sacerdote Salvatore Vaccaro, alcuni componenti del comitato hanno voluto effettuare per fare sentire la propria vicinanza a queste persone, la maggior parte delle quali devote alla Vergine. Nel pomeriggio, poi, in chiesa, c’è stata la celebrazione eucaristica del cappellano ospedaliero e direttore dell’ufficio diocesano per la Pastorale della salute, il sacerdote Giorgio Occhipinti. Ieri sera, inoltre, nella chiesa San Francesco d’Assisi, il raduno dei fedeli con un omaggio floreale al santo protettore d’Italia e l’inizio del Rosario itinerante sino a raggiungere la chiesa dell’Ecce Homo. Prima la messa presieduta dal vicario foraneo di Ragusa, il canonico sacerdote Giuseppe Burrafato (nella foto sotto di Salvo Bracchitta).

Oggi, intanto, i festeggiamenti proseguono. Dopo la celebrazione eucaristica di questa mattina, alle 18,15 ci sarà la recita del Rosario, le litanie cantate e la coroncina alla Vergine. Alle 19 la celebrazione eucaristica presieduta da don Luca Roccaro, novello sacerdote.