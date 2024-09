Ragusa, la festa dell’impressione delle stimmate nella chiesa di San Francesco d’Assisi

Società

Il via alle celebrazioni per onorare il patrono d'Italia

Con la festa dell’impressione delle stimmate in programma oggi e con la contestuale discesa dalla nicchia, che lo ospita tutto l’anno, del simulacro (nella foto di Salvo Bracchitta), poi posizionato sull’altare maggiore, stanno prendendo il via, a Ragusa, i festeggiamenti in onore di San Francesco d’Assisi. E’ stato il parroco della chiesa di San Francesco d’Assisi, il sacerdote Nicola Iudica, a presiedere la santa messa, animata dalla comunità parrocchiale, che, domenica scorsa, ha avviato le celebrazioni in calendario.