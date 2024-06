Ragusa, la festa di S. Paolo apostolo entra nel vivo

Attualità

Domani è la vigilia della solennità. In programma la XX edizione della sagra della pizza

Domani è la vigilia della solennità dei santi apostoli Pietro e Paolo. I festeggiamenti, dunque, nella parrocchia di San Paolo apostolo di via Umberto Giordano entrano nel vivo. Alle 8,30 ci sarà la santa messa, a seguire l’adorazione eucaristica sino alle 12. In mattinata raccolta alimentare ad opera della conferenza di San Vincenzo de Paoli per le famiglie bisognose: si terrà presso i supermercati presenti nel territorio della parrocchia. Alle 18 preghiera del Santo Rosario e Vespri. Alle 19 la santa messa presieduta dal parroco, il sacerdote Mauro Nicosia, con omelia tenuta dal novello diacono don Giuseppe Cascone. Alle 20,30 è in programma la ventesima edizione della sagra della pizza. Alle 21 il cabaret di Massimo Spata offerto dal Libero consorzio comunale di Ragusa. Alle 22 ci sarà la possibilità di ascoltare i grandi successi della musica italiana a cura della band “The universal”.