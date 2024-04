Ragusa, la festa di San Giorgio sarà raccontata in diretta nazionale

Società

Domani mattina il collegamento in diretta con Tv 2000 in occasione della solennità liturgica in onore del santo cavaliere

Domani, martedì 23 aprile, in occasione della solennità del patrono di Ragusa, la festa di San Giorgio sarà raccontata in diretta nella trasmissione “Di buon mattino” che va in onda a livello nazionale su Tv 2000. La trasmissione ha selezionato una parrocchia del Nord, una del Centro e una del Sud per raccontare quello che accade in occasione della giornata dedicata al santo protomartire e, nel caso di Ragusa, quali saranno le caratteristiche della festa esterna fissata per fine maggio. A interloquire, alle 9, con i responsabili della trasmissione, via Skipe, sarà Gianni Giannone, cultore di storia e tradizioni locali.