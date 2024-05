Ragusa, la festa di San Giorgio si conclude con la reposizione del simulacro

Società

Domani sera al Duomo la sentita e composta cerimonia

Sarà una cerimonia composta, sentita e ricca di spunti spirituali quella che si terrà domani sera, 1° giugno, al Duomo di Ragusa in occasione della reposizione del simulacro di San Giorgio martire e dell’Arca santa. Dopo i solenni festeggiamenti del glorioso patrono della città, che hanno preso il via con la “Scinnuta” di domenica 7 aprile, quello di domani, subito dopo la celebrazione eucaristica vespertina delle 19, sarà l’atto conclusivo di un periodo di intensa venerazione durato oltre un mese e mezzo nei confronti del glorioso patrono il cui simulacro, adesso, sarà ricollocato nella nicchia che lo ospita tutto l’anno. Prima, però, dal transetto delimitante l’altare, i portatori si interesseranno all’Arca santa, contenente numerose reliquie, che, con un complesso sistema di argani, sarà allo stesso modo riposta nella propria nicchia. Inoltre, domenica 9 alle 19,30, in sagrestia, si procederà al sorteggio dei biglietti vincenti della lotteria di San Giorgio. Domenica 2 giugno, invece, la celebrazione del Corpus domini. Alle 11 la celebrazione eucaristica, alle 18,30 la recita del Rosario, alle 19 la solenne celebrazione eucaristica animata dalla Schola cantorum parrocchiale diretta da Salvatore Tribastone con all’organo il maestro Luca Occhipinti. Alle 20, dal duomo partirà la processione eucaristica fino al Giardino ibleo.