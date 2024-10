Ragusa, la festa in onore di San Francesco entra nel vivo

Società

Oggi la celebrazione del Transito, domani la solennità liturgica

La festa degli angeli custodi e dei nonni ha caratterizzato, ieri, le celebrazioni in onore di San Francesco d’Assisi, nella parrocchia omonima di piazza Cappuccini a Ragusa. Momenti molto intensi che, tra l’altro, sono stati contrassegnati dalla celebrazione eucaristica presieduta da padre Giovanni Salonia, frate del convento dei Cappuccini di Modica e dalla partecipazione dell’Unitalsi, sottosezione di Ragusa. Subito dopo, lo stesso padre Salonia ha tenuto una interessante catechesi sul tema “Le due conversioni di Francesco”.