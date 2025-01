Ragusa, la fondazione San Giovanni Battista “A braccia aperte”

Attualità

Mercoledì alle 17 nel saloncino del vescovado l'incontro informativo sul Servizio civile universale

Il 29 gennaio alle 17 presso il saloncino del vescovado in via Roma 109, la Fondazione San Giovanni Battista organizza un incontro informativo sul Servizio Civile Universale. L’appuntamento è rivolto ai ragazzi tra i 18 e i 28 anni che hanno voglia di scommettere su un percorso di crescita umana e professionale.

La Fondazione presenta 6 diversi progetti per un totale di 187 posti disponibili. I territori coinvolti sono Ragusa, Modica, Vittoria, Comiso, Monterosso, Giarratana, Chiaramonte Gulfi e Scicli.