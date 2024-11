Ragusa, la fuoriuscita di Caruso dalla maggioranza. Gli ex compagni di lista: “Sensibilità istituzionale vorrebbe che la stessa lasciasse la carica di vicepresidente del consiglio comunale”

Politica

L'intervento dell'assessore D'Asta e dei consiglieri Mezzasalma e Sortino

“Abbiamo preso atto di una scelta, quella di andare nel gruppo misto, che è diretta conseguenza di posizioni, assunte da tempo, alternative alla maggioranza in consiglio comunale”. Lo dicono l’assessore all’Ambiente del Comune di Ragusa, Mario D’Asta, unitamente ai consiglieri comunali Giovanni Sortino e Carla Mezzasalma (nella foto da sinistra D’Asta, Mezzasalma e Sortino), con riferimento alla presa di posizione della consigliera comunale Rossana Caruso che ha dichiarato di essere uscita dalla maggioranza. D’Asta, Sortino e Mezzasalma intervengono in considerazione del fatto che Caruso era stata eletta nella lista Ragusa Futura Partecipiamo.