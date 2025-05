Ragusa, la Gdf scopre ristorante che operava come associazione culturale: ricavi non dichiarati per oltre 350mila euro

Cronaca

Ai clienti che si presentavano per la consumazione dei pasti, veniva sistematicamente richiesta la compilazione di un modulo per legittimare la loro presenza

I militari del comando provinciale della Guardia di finanza di Ragusa, nell’ambito del controlloeconomico-finanziario del territorio, hanno individuato un’attività totalmente sconosciuta al fisco,operante nel settore della ristorazione. L’imprenditore, schermandosi dietro la formale esistenza di un ente associativo con finalità culturali/ricreative e pubblicizzandosi anche attraverso siti internet specializzati di settore e i più rinomati social, ha esercitato, con abitualità e professionalità, una vera e propria attività di ristorazione.

I finanzieri del Gruppo di Ragusa hanno accertato come l’associazione culturale di fatto potesseessere frequentata da chiunque, poiché ai clienti che si presentavano per la consumazione dei pasti,al fine di legittimare la loro presenza, veniva sistematicamente richiesta la compilazione di un moduloper la contestuale ammissione quale socio. Il titolare, pur svolgendo a tutti gli effetti in maniera continuativa una vera e propria attività commerciale, la cui piena operatività è emersa anche dalle innumerevoli recensioni diffuse dai clienti, non ha adempiuto ai previsti obblighi contabili e dichiarativi, sottraendosi al versamento di tutte le imposte dovute.