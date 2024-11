Ragusa, la Giunta Cassì approva il bilancio di previsione 2025-2027

Attualità

L'assessore Iacono: "Sarà garantita l'efficacia e l'efficienza dell'intera macchina amministrativa"

Anche questo anno la Giunta Cassì ha approvato i documenti di programmazione e il bilancio di previsione 2025-2027. La chiusura del bilancio in attivo, malgrado congiunture economiche difficili, è dovuta prevalentemente all’azione incisiva ed organica di questi anni dal recupero dell’evasione tributaria, al fine di garantire maggiore equità sociale, e dal maggiore controllo e riqualificazione della spesa.

Un lungo ed approfondito lavoro di programmazione finanziaria approvato dall’amministrazione comunale “che consentirà anche per il 2025 – dichiara il Sindaco Peppe Cassì – di erogare servizi ai cittadini ragusani, garantire la sostenibilità finanziaria della programmazione delle politiche assunzionali, completare ed avviare opere pubbliche, mantenere tutti i corsi di laurea compresi i due istituiti in questo ultimo anno, potenziare il trasporto pubblico locale, gli asili e il sostegno a disabili e a minori, la refezione scolastica, le manutenzioni, gli impianti sportivi della città”.