Ragusa, la Godot accende di teatro la scalinata del castello di Donnafugata

Spettacoli

L'esordio con "Il berretto a sonagli" in dialetto di Luigi Piranello

La Compagnia G.o.D.o.T. di Ragusa ha trasformato nuovamente la suggestiva scalinata del Castello di Donnafugata in un palcoscenico verticale vivo, vibrante, capace di regalare emozioni autentiche e profonde. Con il debutto della nuova produzione “A birritta cu ‘i ciancianeddi”, ovvero “Il berretto a sonagli”, di Luigi Pirandello, andato in scena nel fine settimana davanti a un pubblico numeroso e partecipe, è iniziata ufficialmente la 15ª edizione di “Palchi Diversi – Estate al Castello”, rassegna teatrale che anima le serate estive ragusane in uno dei luoghi più affascinanti della Sicilia. Anche per questo primo appuntamento in stagione l’affluenza ha superato ogni aspettativa, coinvolgendo anche moltissimi turisti. Lo spettacolo prevede delle repliche già in programma il 17, 18 e 20 luglio alle ore 21.00, offrendo nuove occasioni per lasciarsi travolgere dal genio di Pirandello reso ancora più potente e dal dialetto. Il talento registico di Vittorio Bonaccorso, l’accuratezza dei costumi curati da Federica Bisegna, e la forza inesauribile del testo pirandelliano hanno dato vita a uno spettacolo intenso e raffinato, capace di far riflettere e divertire con la stessa intensità. Ancora una volta, l’equilibrio tra profondità e leggerezza, tra dramma e comicità, è stato centrato con maestria. La rappresentazione, proposta in dialetto agrigentino – come voluto originariamente da Pirandello – ha donato nuova linfa allo spirito dell’opera, esaltandone l’umanità, l’ironia, le sfumature emotive.