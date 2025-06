Ragusa, la Guardia di Finanza celebra il 251esimo anniversario di fondazione del corpo. Scoperti 19 evasori totali

Attualità

I dati sono stati letti nel corso della cerimonia tenutasi questa mattina in piazza Libertà

La Guardia di Finanza di Ragusa ha celebrato oggi il 251° anniversario di fondazione del Corpo.Nel 2024 e nei primi cinque mesi del 2025, le Fiamme Gialle iblee hanno eseguito oltre 900 interventi e 259 indagini per contrastare gli illeciti economico-finanziari e le infiltrazioni della criminalità nell’economia: un impegno “a tutto campo” a tutela di famiglie e imprese.

CONTRASTO DELLE FRODI E DELL’EVASIONE FISCALELe attività ispettive hanno consentito di individuare 19 evasori totali, ossia esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo completamente sconosciuti al fisco e 69 lavoratori in “nero” o irregolari.I soggetti denunciati per reati tributari sono 89. All’esito di indagini delegate dall’Autorità giudiziaria, sono stati inoltre cautelati e segnalati all’Agenzia delle entrate crediti d’imposta agevolativi in materia edilizia ed energetica inesistenti o ad elevato rischio fiscale, nonché sequestrati beni costituenti profitto dell’evasione e delle frodi fiscali, per un valore di oltre 1,2 milioni di euro.È stata avanzata una proposta di cessazione della partita Iva e di cancellazione dalla banca dati Vies, neiconfronti di un soggetto economico connotato da profili di pericolosità fiscale.Sono stati eseguiti 28 interventi in materia di accise e 20 nel settore doganale.I controlli e le indagini contro il gioco illegale hanno permesso di verbalizzare 31 soggetti, di cui 3 denunciati a piede libero.TUTELA DELLA SPESA PUBBLICAL’attività della Guardia di finanza nel comparto della tutela della spesa pubblica è orientata a vigilare sul corretto utilizzo delle risorse dell’Unione europea e nazionali, per la realizzazione di interventi a sostegno di imprese e famiglie.

Le direttive impartite sono orientate, in via prioritaria, al presidio dei progetti e degli investimenti finanziati con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza. In tale ambito sono stati eseguiti 79 interventi per verificare la spettanza a cittadini e imprese di crediti d’imposta, di contributi e finanziamenti, oltreché la corretta esecuzione delle opere e dei servizi oggetto di appalti pubblici, per oltre 450 mila euro.Particolare attenzione è prestata anche alla tutela di altre risorse dell’Unione europea, tra cui gli aiuti previsti dalla Politica Agricola Comune e dalla Politica Comune della Pesca. Al riguardo, i Reparti del Corpo hanno condotto 2 interventi, accertando frodi, attuate attraverso la presentazione di dati non veritieri e di falsi titoli di proprietà, per oltre 270 mila euro e denunciando un soggetto responsabile.Sul fronte della spesa pubblica nazionale, nello stesso periodo, sono stati effettuati 264 interventi, di cui 222 in tema di reddito di cittadinanza e di nuove misure di inclusione e di supporto per la formazione e il lavoro.L’azione di contrasto alle frodi ai danni delle risorse unionali ha consentito complessivamente di accertare contributi indebitamente percepiti per oltre 730 mila euro mentre quelle relative ai finanziamenti nazionali, alla spesa previdenziale e assistenziale superano 1,2 milioni di euro.Nell’ambito della collaborazione con l’Autorità giudiziaria – penale e contabile – sono state eseguite 41 indagini in tema di spesa pubblica al cui esito sono stati denunciati oltre 150 soggetti e segnalati alla Corte dei conti 16 responsabili, con l’accertamento di danni erariali per più di 2,6 milioni di euro.

Con la Procura europea sono state sviluppate 3 indagini che hanno portato alla denuncia di un responsabile per l’indebita richiesta di un contributo pari a 370 mila euro.In tema di appalti, sono state monitorate procedure di affidamento e modalità di esecuzione delle opere e servizi per oltre 7,8 milioni di euro.L’azione del Corpo nel contrasto ai fenomeni corruttivi e agli altri delitti contro la Pubblica Amministrazione, svolta facendo leva sulle peculiari potestà investigative che connotano la polizia economico-finanziaria volte a ricostruire il ruolo dei soggetti coinvolti, ha condotto alla denuncia di 2 soggetti per peculato, per un valore di oltre 32 mila euro.

CONTRASTO DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA ED ECONOMICO-FINANZIARIANell’attività di contrasto alla criminalità organizzata ed economico-finanziaria, l’azione del Corpo mira aimpedire le infiltrazioni criminali nell’economia legale e, contemporaneamente, a tutelare il libero mercato e il rispetto delle regole della sana concorrenza.In materia di riciclaggio e autoriciclaggio, anche attraverso l’investigazione di flussi finanziari sospetti generati dagli operatori del sistema di prevenzione antiriciclaggio, sono stati eseguiti 11 interventi, che hanno portato alla denuncia di 23 persone e al sequestro di beni per oltre 195 mila euro.

L’organizzazione del presidio navale del Corpo, dislocato lungo tutta la costa iblea, è affidato alla SezioneOperativa Navale di Pozzallo, alle dipendenze del Reparto Operativo Aeronavale di Palermo, e consente ilcostante coordinamento con il Comando Provinciale e le altre unità operative presenti sul territorio, mediante la condivisione dei rispettivi patrimoni informativi nonché la pianificazione e l’esecuzione di interventi congiunti.

Da gennaio 2024 a fine maggio 2025, nell’ambito dell’azione di contrasto all’immigrazione irregolare via mare, sono stati eseguiti interventi per assistenza sbarchi a 2.904 ?migranti e sono stati denunciati in stato di libertà 45 soggetti, di cui 30 tratti in arresto, dalla task force interforze operante presso il porto di Pozzallo, di cui è parte integrante la locale Sezione Operativa Navale, per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.