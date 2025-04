Ragusa, la legge delega per la riforma fiscale al centro del nuovo appuntamento formativo di Anc

Economia

E' in programma martedì con l'esperto relatore Ernesto Gatto

Proseguono le attività di aggiornamento per i professionisti dell’Associazione nazionale commercialisti. Che, già per martedì 8 aprile, ha previsto un altro seminario di approfondimento, stavolta in modalità webinar. L’appuntamento dalle 15. Sarà preceduto dai saluti istituzionali della presidente Anc Ragusa, Rosa Anna Paolino (nella foto), del presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, Maurizio Attinelli, e del presidente nazionale Anc, Marco Cuchel. Riflettori puntati sulla legge delega per la riforma fiscale. I lavori, che andranno avanti per tre ore, saranno caratterizzati dalla relazione di Ernesto Gatto, commercialista in Palermo, curatore dell’attività di formazione. In particolare, si parlerà del Dl. 192/2024 con le modifiche al Reddito d’impresa e di lavoro autonomo, del Dl. 87/2024 con la revisione del sistema sanzionatorio tributario. E, ancora, focus sul Dl. 110/2024 riguardante la riforma della Riscossione e sul Dl. 220/2023 concernente le nuove disposizioni in materia di contenzioso tributario. Si parlerà anche delle modifiche al procedimento accertativo e al concordato preventivo biennale, degli interventi sullo statuto dei contribuenti e delle disposizioni per la razionalizzazione delle altre imposte indirette. “Tutti argomenti – sottolinea la presidente Paolino – che ci consentono, per così dire, di stare sul pezzo visto e considerato che la necessità di aggiornamento non conosce sosta e diventa fondamentale per tutti noi potere essere messi al corrente, nella maniera più adeguata, di tutte le novità normative che riguardano il nostro settore da vicino”.

