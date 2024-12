Ragusa, la magia del Natale sta per arrivare a Ibla

Società

Il weekend è ricco di appuntamenti. Sabato l'inaugurazione del Christmas Village. Eventi da vivere in famiglia e non solo

La magia del Natale sta per arrivare. A Ibla sono i giorni più attesi, quelli in cui si celebra la festa più attesa dell’anno. Sono giorni che celebrano la voglia di stare assieme e di divertirsi. Grazie alle iniziative promosse dal Ccn Antica Ibla con il supporto del Comune di Ragusa. Il Christmas village sta per aprire le proprie magiche porte. Si comincia, nell’ex chiesa di San Vincenzo Ferreri, proprio accanto al Giardino ibleo, sabato 7 dicembre alle 17, con la cerimonia d’inaugurazione. Domenica sarà fruibile dalle 16 alle 22. Si trasformerà in un luogo incantato, con una suggestiva scenografia natalizia che farà vivere un sogno a occhi aperti per grandi e piccini.

Ci saranno Babbo Natale e i suoi operosi elfi ad accogliere i visitatori. Prezzi ticket online acquistabili su www.iblamagiadelnatale.it: 6 euro intero, 4 euro ridotto (dai 3 ai 12 anni). Prezzi al botteghino: 5 euro intero, 3 euro ridotto. Sempre sabato e domenica, inoltre, al Giardino ibleo scatta l’ora de “Il Giardino incantato”. Dalle 16 alle 22, infatti, il Giardino ibleo, illuminato da scintillanti luminarie che rendono ogni angolo ancora più suggestivo, sarà caratterizzato dalla presenza di un elfo errante che guiderà grandi e piccini alla scoperta di mercatini natalizi, incastonati tra i percorsi più incantevoli della villa. Con partenza da piazza Duomo, poi, alle 16,45 di sabato, ci sarà la parata di piazza Duomo.

La banda musicale, accompagnata da tutti gli artisti e persino dagli elfi, aprirà il ricco fine settimana attraversando le strade di Ibla fino ai Giardini. Un vero e proprio invito a lasciarsi trasportare dalla musica, passeggiando insieme. E, ancora, sabato 7 dalle 17 alle 19,30 e domenica 8 dalle 10,30 alle 19,30 il caratteristico trenino barocco di Ibla si trasformerà nel magico trenino di Babbo Natale decorato a festa, pronto a portare grandi e piccini in un viaggio incantato tra le vie della città antica. Sempre nel fine settimana, sabato dalle 17 alle 19 e domenica dalle 11 alle 13 e dalle 16,30 alle 18,30, sarà possibile trovare in giro per le strade di Ibla gli elfi erranti, impegnati a rallegrare i più piccoli con sculture di palloncini, truccabimbi pieni di fantasia, giochi e momenti di puro divertimento. Sempre sabato e domenica, dalle 17 alle 22, ci sarà al Giardino ibleo l’apertura dei mercatini di Natale, mentre sabato dalle 18,30 in piazza Duomo e domenica dallo stesso orario in piazza Pola ci saranno le Note di Natale, esibizioni in acustico e dj set che trasporteranno tutti nella magia del Natale, con una selezione di brani speciali. E, come se non bastasse, è prevista pure l’inaugurazione della Via dei presepi (sabato dalle 19, domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16,30 alle 21) al Santissimo Trovato, alla Santissima Maddalena e a San Filippo Neri (tre presepi monumentali con dettagli speciali e atmosfere senza tempo).