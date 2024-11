Ragusa, la manifestazione della Rete 25 novembre contro la violenza sulle donne

Attualità

Oggi pomeriggio il corteo da Villa Margherita sino al PalaPadua dove si sono poi svolti gli interventi

Giornata internazionale per l’eliminazione contro la violenza sulle donne. Oggi pomeriggio la Rete 25 novembre tenuto una manifestazione di sensibilizzazione, con concentramento davanti a Villa Margherita. Da lì il corteo si è mosso in direzione del PalaPadua dove, come lo scorso anno, si sono svolti gli interventi. Numerosi i partecipanti.

“L’osservatorio nazionale – ha spiegato Letizia Giarratana della Rete 25 novembre – ha già rilevato 104 vittime solo quest’anno, per cui bisogna insistere a vari livelli la forma preventiva che si attua tramite l’educazione affettiva, sessuale, educazione alla differenza, per una popolazione più preparata ad affrontare le relazioni”.

