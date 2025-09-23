Ragusa, la memoria liturgica di San Pio celebrata nella parrocchia di San Francesco d’Assisi

Società

Proseguono oggi le iniziative del programma nella chiesa di piazza Cappuccini

Si celebra oggi la memoria liturgica di San Pio da Pietrelcina. L’appuntamento è inserito nel calendario dei solenni festeggiamenti in onore di San Francesco d’Assisi. Oggi, nella chiesa di piazza Cappuccini, alle 18, ci sarà la recita del Rosario e la coroncina a san Francesco. Alle 18,30 la santa messa. Presiede l’Eucarestia don Giovanni Filesi, parroco della parrocchia San Giuliano Eymard e cappellano dell’ospedale Arezzo. Anima la comunità parrocchiale.