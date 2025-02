Ragusa, “La Mite” di Dostoevskij in scena al Donnafugata

Spettacoli

La vicenda ruota attorno alla complessa relazione tra un marito e una moglie

Il prossimo spettacolo in programma al Teatro Donnafugata di Ragusa Ibla narra un dramma che scava nell’animo umano. Sabato 1 marzo alle 20.30 e domenica 2 marzo alle 18.30, sul palcoscenico del piccolo gioiello ibleo, si rappresenterà “La Mite”, tratto dall’opera di Fëdor Michajlovič Dostoevskij, con i bravissimi Giovanni Arezzo e Alessandra Pandolfini, diretti da Valeria La Bua e Davide A. Toscano. L’opera porta in scena una storia intima ispirata a un caso di cronaca realmente accaduto e trasformato da Dostoevskij in un racconto pubblicato nel 1876.