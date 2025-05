Ragusa, la mostra itinerante del polo tattile multimediale di Catania ha fatto tappa anche nella sede Uici del capoluogo

Attualità

Il presidente sezionale dell'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti Albani: "Un passo importante sul fronte dell'accessibilità e dell'inclusione"

La mostra itinerante del Polo tattile multimediale di Catania ha fatto tappa anche a Ragusa, nella sede di via Fucà dell’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti. Si è trattato di un importante momento di scambio, vicinanza e crescita per tutti gli associati che hanno partecipato all’appuntamento. “Ringraziamo di cuore il relatore Luca Grasso – sottolinea il presidente Uici Ragusa, Salvatore Albani – per averci guidati alla scoperta e all’approfondimento delle competenze sugli ausili visivi. Un sentito grazie anche al Polo tattile multimediale e alla stamperia Braille per il loro prezioso contributo e impegno nella diffusione dell’accessibilità e dell’inclusione”.