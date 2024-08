Ragusa, la Naturosa Bike & Co. è stata di scena ad Anagni

Sport

Spataro e Caruso hanno cercato di fare del loro meglio in provincia di Frosinone

Ancora un appuntamento da ricordare per i ciclisti della Naturosa Bike & Co. Ragusa. La cui attività, anche su strada, non si è fermata durante il periodo di agosto. E, anzi, le gare a cui il sodalizio caro al presidente Giuseppe Nascondiglio ha preso parte sono servite a migliorare l’aspetto della tenuta fisica e mentale. Quindi, nei giorni scorsi, gli Allievi sono stati di scena ad Anagni, in provincia di Frosinone. Una competizione molto partecipata, con una concorrenza alquanto agguerrita. Ai nastri di partenza gli iblei Corrado Spataro e Salvatore Caruso che si sono adoperati per cercare di tagliare il traguardo nelle prime posizioni. Purtroppo, Spataro non è riuscito a concludere mentre Caruso si è classificato al settimo posto, una posizione più che onorevole soprattutto se si considera che la competizione era stata estremizzata dalla presenza di numerosi elementi di spicco della categoria.