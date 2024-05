Ragusa, la novità della dichiarazione dei redditi 2024 e il partecipato incontro Anc

Attualità

All'incontro di approfondimento formativo presente anche il presidente nazionale Cuchel

Sono stati momenti molto significativi, per la categoria, quelli che venerdì pomeriggio hanno animato il nuovo incontro formativo promosso da Anc Ragusa in collaborazione con l’Ordine territoriale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili avente per tema le novità della dichiarazione dei redditi 2024: dalla flat tax incrementale al concordato preventivo biennale. Presenze straordinarie per l’occasione con il presidente nazionale Anc Marco Cuchel e il componente della commissione Giustizia al Senato, il senatore Salvo Sallemi.

“Ringrazio il mio consiglio direttivo – ha detto in apertura dei lavori Rosa Anna Paolino, presidente di Anc Ragusa – che manifesta in ogni occasione utile la voglia di dare il massimo ai colleghi. Certo, non è facile fare convivere tutte le anime della nostra categoria. Ma, come associazione che punta alla tutela di tutti gli iscritti, in ogni circostanza proviamo a dare il massimo” (nella foto sotto Paolino con Cuchel).