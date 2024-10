Ragusa, la parrocchia del Sacro Cuore celebra il 59esimo anniversario dall’istituzione canonica

Attualità

Lavori in corso nella storica chiesa. Gli appuntamenti in occasione di Ognissanti e della commemorazione dei fedeli defunti

Cade in questi giorni il 59esimo anniversario dell’istituzione canonica della parrocchia Sacro Cuore di Gesù che, a Ragusa, è celebrato nel momento in cui sono entrate nel vivo le opere di ristrutturazione di un edificio sacro che da sempre ha rappresentato un punto di riferimento per il territorio. Un anniversario che si celebra, tra l’altro, in concomitanza con gli appuntamenti che caratterizzano la ricorrenza di Ognissanti e la commemorazione dei fedeli defunti. In particolare, giovedì, 31 ottobre, alle 18 ci sarà l’esposizione del Santissimo Sacramento e, a seguire, alle 18,30, la preghiera dei Vespri. Alle 19 la celebrazione eucaristica presieduta dal parroco, il sacerdote Marco Diara. A seguire, una serata di fraternità e cena condivisa. Venerdì 1 novembre, solennità di tutti i santi, le celebrazioni eucaristiche sono in programma alle 9, alle 11 e alle 18,30 mentre alle 9,30 si terrà una nuova iniziativa all’insegna del trekking denominata “Il cammino dei santi”.