Ragusa, la parrocchia del Sacro Cuore ha promosso il premio letterario di poesia “Memorial mons. Pennisi”

La scadenza è fissata al 30 gennaio. Due i temi proposti

La parrocchia del Sacro Cuore di Gesù a Ragusa ha promosso il premio letterario di poesia “Memorial mons. Pennisi”, in onore e a ricordo del primo vescovo della diocesi di Ragusa, mons. Salvatore Pennisi. La prima edizione avrà la possibilità, per i partecipanti, di esprimersi su due temi: il primo libero, il secondo avente per titolo “Oltre il buio, la speranza si fa luce”. E’ obbligatorio partecipare ad entrambi i temi. Entro il 30 gennaio, è necessario consegnare, oltre ai testi, anche la sinossi delle due poesie e il modulo di adesione. La premiazione è in programma il 7 marzo di quest’anno mentre per informazioni è possibile inviare una mail a memorialsmons.pennisi@libero.it. Dalla Bolla “Spes non confudit”, da cui prende spunto il titolo del secondo tema, emerge che: “Tutti sperano. Nel cuore di ogni persona è racchiusa la speranza come desiderio e attesa del bene, pur non sapendo che cosa il domani porterà con sé. L’imprevedibilità del futuro, tuttavia, fa sorgere sentimenti a volte contrapposti: dalla fiducia al timore, dalla serenità allo sconforto, dalla certezza al dubbio. Incontriamo spesso persone sfiduciate, che guardano all’avvenire con scetticismo e pessimismo, come se nulla potesse offrire loro felicità. Possa il Giubileo essere per tutti occasione di rianimare la speranza”.