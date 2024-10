Ragusa, la parrocchia del Sacro Cuore prepara la festa di San Martino

Società

Sono già numerose le attività in programma per sabato 9 novembre

Squadra che vince, non si cambia. Anzi, si potenzia. Per garantire ancora maggiore allegria. Sempre all’insegna dello stare assieme e della spensieratezza. Sono le note distintive dell’ormai tradizionale festa di San Martino che viene organizzata dalla parrocchia del Sacro Cuore per sabato 9 novembre. Un momento da trascorrere in comunità con una serie di appuntamenti messi a punto dal parroco, il sacerdote Marco Diara, e dal comitato.

Si parte già alle 20 quando in via del Sacro Cuore saranno realizzati dei coinvolgenti giochi in 500 promossi dal coordinamento di Ragusa del Fiat 500 Club Italia. Poi, alle 20,30, sarà il salone parrocchiale, in particolare, a ospitare la cena comunitaria caratterizzata dalla degustazione di panini con salsiccia e frittelle calde, il tutto innaffiato dal buon vino. Ci sarà, altresì, spazio per il divertimento con i balli e l’animazione curata da Charlie Chaplin eventi dal maestro Lorenzo Cavallo. “E’ ormai un format collaudato – commenta il parroco – che riproporremo pure in questa occasione per vivere momenti intensi e allegri. Assieme ai componenti del comitato, abbiamo cercato di consolidare ulteriormente questo appuntamento che è diventato un momento di richiamo non da poco per la nostra parrocchia. Cercheremo di migliorare sempre di più con un solo obiettivo, quello di fare trascorrere delle ore liete. All’insegna del buon gusto. E, d’altronde, in questo periodo, salsiccia e frittelle non possono mancare. Per cui cercheremo di celebrare la serata di San Martino come da tradizione. Per partecipare basta una prenotazione in segreteria allo 0932.252861. La quota è di 6 euro a persona. Tutti saranno i benvenuti”.

