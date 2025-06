Ragusa, la partita con mamma e papà dietro le sbarre del carcere

Società

Il cortile della casa circondariale si è trasformato in un campo di libertà e tenerezza

Anche quest’anno, per il quarto consecutivo, il cortile della Casa Circondariale di Ragusa si è trasformato in un campo di libertà e tenerezza. Nonostante il sole cocente, il cuore ha vinto sul caldo, perché la “Partita con mamma e papà” è un gioco che scioglie le distanze, abbatte muri invisibili, accende sorrisi. Promossa da “Bambini senza sbarre Ets” nell’ambito della campagna europea “Non un mio crimine ma una mia condanna”, l’iniziativa afferma il diritto dei figli di persone detenute a mantenere una relazione affettiva con i propri genitori. Ieri, martedì 18 giugno, quel legame è stato tangibile, vivo, potente. È passato da una palla lanciata a una rincorsa piena di risa, da un abbraccio stretto a una carezza inattesa. E poi, all’improvviso, è comparso un tunnel colorato: le mani dei bambini si sono unite in alto, dita intrecciate a formare un arco simbolico sotto il quale i papà sono passati, accolti e celebrati. Un gesto semplice e potente, come solo i bambini sanno fare.

Un passaggio, un rito, una speranza. Come quella che i bambini hanno scritto sugli aerei di carta lanciati in alto. La manifestazione, resa possibile grazie a un intenso lavoro di rete, ha visto al centro l’intervento attivo dell’area educativa e trattamentale del carcere di Ragusa, guidato della capo area trattamentale Rosetta Noto, che ha sottolineato come la partita sia «un evento che rappresenta, anno dopo anno, un’occasione preziosa per ribadire l’importanza dell’inclusione sociale di tutti i minori, superando lo stigma che ancora grava sui figli di genitori detenuti, e al contempo sostenere e valorizzare la genitorialità all’interno degli istituti penitenziari. Ancora una volta abbiamo vissuto una giornata molto emozionante – ha aggiunto – che rompe i canoni usuali dell’incontro tra genitori e figli. Chiunque vi assiste ne esce arricchito ed emozionato. Vedere la felicità negli occhi di figli e genitori è una sensazione che riempie il cuore. Quest’anno abbiamo avuto numeri importanti: 31 adulti tra papà e familiari e 30 bambini, a cui si sono aggiunti volontari e operatori penitenziari. Davvero una giornata di festa. Ringrazio tutti gli operatori sociali delle associazioni che si sono adoperati per la buona riuscita della partita con papà». L’iniziativa si è svolta con il supporto della Polizia Penitenziaria, guidata dal nuovo comandante Claudio Iacobelli, che ha affermato come la manifestazione sia un esempio concreto di come sia possibile conciliare sicurezza e umanità, restituendo centralità alla funzione rieducativa del carcere.