Ragusa, “La Passione di Cristo” protagonista a teatro

Società

L'appuntamento al santuario Madonna del Carmine su testo del compianto Angelo Campo a cura del gruppo teatro centro studi Feliciano Rossitto

Domani, mercoledì 27 marzo, presso il santuario Madonna del Carmine (Carmelitani scalzi Ragusa), in piazza Carmine, alle 19,30, appuntamento teatrale con “La Passione di Cristo” (del compianto Angelo Campo) a cura del gruppo teatro centro studi Feliciano Rossitto che proporrà la lettura drammatizzata secondo i Vangeli di Matteo, Marco, Luca e Giovanni per la regia di Pippo Antoci.

Musica, voce, narrazione, teatro. Sono queste le coordinate per una serata speciale dedicata al dramma sacro. L’obiettivo della serata è quello di scuotere le coscienze di tutti i presenti, spesso sopraffatti da una quotidianità frenetica che poco spazio lascia alle riflessioni. «Un testo teatrale che parte dal prologo giovanneo (“In principio era il verbo”) per riflettere – spiega il regista Pippo Antoci – sul significato intimo di “logos” inteso come “parola” che non solo illumina ma che si pone come “rivelatrice”. A Pasqua ogni uomo si sente non solo spettatore, ma attore d’un mistero». Dunque, una teatralità coinvolgente che vedrà in scena gli attori: Pippo Antoci, Pino Arestia, Ornella Cappello, Benedetto Guardiano, Mariuccia Gulino, Elisa Marino, Saro Spata. La narrazione teatrale sarà musicalmente tratteggiata dal maestro Marco D’Avola (organo), con canti a cura di Chiara Gurrieri.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA