Ragusa, la pattuglia ippomontata della polizia “abbraccia” la città

Attualità

Durante la celebrazione della ricorrenza del 172° anniversario della fondazione della Ps, ha catturato l'attenzione della collettività

Nella mattina del 10 aprile avevano campeggiato maestosi ed imponenti innanzi al numeroso pubblico festante nello schieramento che ha reso gli onori al questore della provincia di Ragusa Vincenzo Trombadore e al prefetto della provincia di Ragusa Giuseppe Ranieri.

Nel corso della celebrazione della ricorrenza del 172° anniversario della fondazione della polizia di Stato a piazza San Giovanni infatti, tra il volteggiare dell’elicottero e le splendide melodie eseguite dalla banda musicale del liceo musicale e coreutico “G. Verga” di Modica, la “pattuglia ippomontata” aveva catturato l’attenzione non solo di grandi e piccini ma anche di qualche artista che li ha voluti ritrarre in quel suggestivo contesto.

Le pattuglie ippomontate della polizia di Stato sono impiegate in servizi di controllo del territorio e consentono di raggiungere zone impervie o di praticare le aree verdi come i parchi dove auto e moto non possono accedere.