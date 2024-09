Ragusa, la Pigiama Run sta scaldando i motori

Società

L'appuntamento sportivo e solidale promosso dalla Lilt è in programma venerdì prossimo da piazza San Giovanni

In pigiama, tra le principali vie del centro storico di Ragusa, per sostenere i bambini malati di tumore aiutati da Lilt. Il 20 settembre ritorna a Ragusa la Pigiama Run. L’evento si svolgerà in contemporanea in oltre 40 città italiane e ogni donazione sarà destinata a pediatrie oncologiche e a servizi a supporto dei piccoli pazienti e delle loro famiglie. I dettagli sono stati illustrati a palazzo dell’Aquila al sindaco Peppe Cassì e agli assessori Elvira Adamo e Simone Digrandi.

L’appuntamento è venerdì 20 settembre alle 18,30 in piazza San Giovanni. Partecipare è semplice, basta iscriversi, presentarsi in pigiama e prendere parte alla manifestazione. “Perché proprio in pigiama? Per manifestare vicinanza ed affetto ai bambini che tutto il giorno sono in pigiama negli ospedali”, spiega Maria Teresa Fattori, presidente di Lilt Ragusa, associazione da oltre 70 anni è presente nel territorio ibleo operando nel campo della prevenzione oncologica.

La Lilt di Ragusa aderisce dal 2022 e le edizioni precedenti si sono svolte a Ragusa Ibla e Marina di Ragusa con la partecipazione di circa 100 iscritti; si è pensato pertanto quest’anno di organizzarla a Ragusa superiore. “Il percorso, lungo circa 3 chilometri, si snoderà tra le principali vie del centro. La Pigiama Run è anche un momento che promuove la vita attiva e sana attività fisica, per vivere meglio e prevenire anche le malattie oncologiche. I partecipanti riceveranno un pacco gara in omaggio contenente materiale illustrativo, sconti e prodotti offerti dai vari sponsor nazionali e locali”, aggiunge Giovanni Garozzo, referente Lilt Ragusa per la PigiamaRun 2024.

Da piazza San Giovanni, la colorata carovana della Pigiama Run passerà da corso Italia, via Roma e attraverserà il ponte Nuovo per arrivare in piazza Libertà. Poi toccherà viale Tenente Lena, piazza Stazione, piazza del Popolo, viale Sicilia, via Risorgimento, via Ingegnere Migliorisi e, passando da piazza Cappuccini e il Ponte vecchio, ritornerà a Piazza San Giovanni, quartier generale dell’edizione 2024, dove si troveranno stand con degustazione di prodotti offerti da Coldiretti ed ancora, momenti di intrattenimento grazie a figuranti di Star Wars, per la gioia dei più piccoli e dei grandi.

“Anche in pigiama si può sorridere e divertirsi; anche in pigiama la vita prosegue, e di corsa. Teniamo molto all’appuntamento, ormai tradizionale, con la Pigiama Run, una iniziativa della LILT tanto splendida quanto singolare. Pigiama Run trasforma un indumento associato alla malattia in un’occasione di divertimento, un’attività benefica in un’opportunità per stare insieme. Rappresenta la forza di chi non si arrende, di chi fa di una difficoltà un momento positivo. Non possiamo che essere grati a chi promuove la corsa anche a Ragusa, città che ha sempre ben risposto anche in occasioni di maltempo, e a tutti coloro che parteciperanno. Prepariamo i pigiami, allacciamo le scarpette!”, dichiara il sindaco Peppe Cassì.

“Ogni anno la Pigiama Run rappresenta un momento molto partecipato in nome della solidarietà ma anche della prevenzione. Camminare e correre all’aperto, vivere a questo momento di benessere personale assieme alla comunità, tra le vie del centro storico, sarà sicuramente una esperienza significativa e importante”, evidenzia l’assessore allo Sport Simone Digrandi.

“Importante anche focalizzare l’attenzione sul prendersi cura di sé e delle persone vicine. La Pigiama Run promossa da LILT Ragusa ci trova uniti nel tema della prevenzione e della cura dei tumori, in questo caso specifico dei bambini. Un tema prioritario anche dal punto di vista sociale”, dichiara l’assessora ai Servizi Sociali Elvira Adamo.