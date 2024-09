Ragusa, la pista di atletica di contrada Petrulli resta chiusa sino alla prossima primavera

Attualità

Consegnati questa mattina dal Comune all'impresa aggiudicataria i lavori per il rifacimento dell'impianto

“Se oggi progettiamo una cittadella dello sport, un luogo in cui gli impianti sportivi e il nuovo corso di laurea in Scienze motorie saranno in sinergia tra loro così da generare indotto economico, sociale e turistico sul territorio, è perché uno dopo l’altro gli impianti sportivi della nostra città sono stati riqualificati”. Lo dice il sindaco Peppe Cassì.

“Ogni volta però che in questi anni abbiamo annunciato un nuovo intervento, le società e gli atleti che tutti i giorni si allenano sulla pista di atletica del Petrulli chiedevano, giustamente, quando sarebbe venuto il loro turno. A lungo, infatti, l’impianto Laura Guastella è rimasto ancorato a un finanziamento regionale assegnato ma non ricevuto. Sbloccata, finalmente, la vicenda – ancora il primo cittadino – stamani abbiamo effettuato la consegna dei lavori a chi, per i prossimi mesi, si prenderà cura della nostra pista di atletica, rifacendola totalmente. I lavori prenderanno avvio la prossima settimana, periodo dal quale l’impianto verrà chiuso al pubblico fino alla prossima primavera, quando sarà restituito alla collettività riqualificato”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA