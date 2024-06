Cronaca

Ragusa, la polizia arresta un guineano che doveva scontare una pena per il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina

Era stato individuato come scafista in uno sbarco di migranti nel febbraio del 2018. Dovrà rimanere in cella per 4 anni e 7 mesi

Di Redazione | 06 Giugno 2024