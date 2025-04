Ragusa, la Prefettura ha aperto un registro di condoglianze per la scomparsa del sommo pontefice

Attualità

Sarà aperto alla cittadinanza fino al termine delle esequie previste per sabato

La Prefettura di Ragusa informa che, su indicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, presso i propri locali è stato aperto un registro di condoglianze per i cittadini che volessero esprimere in maniera diretta il proprio cordoglio per la scomparsa del Sommo Pontefice.

Il registro, posizionato presso il Corpo di Guardia della Prefettura, rimarrà aperto alla cittadinanza fino al termine delle esequie, previste per sabato 26 aprile alle ore 10.00.